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أكدا أهمية زيادة الدعم للنازحين في "مخيمات مأرب" في ظل تصعيد ميليشيات" الحوثى"

"آل جابر" يبحث مع وكيل أمين الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة دعم الجهود الإنسانية في اليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.



وجرى خلال اللقاء التشديد على دعم الجهود الإنسانية في اليمن وخصوصًا مأرب، وذلك في ظل استمرار الحوثيين بالتصعيد العسكري ورفضهم وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين في المخيمات المنتشرة في مأرب.