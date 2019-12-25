معهد إعداد القادة يسلم شهادات التصنيف للأكاديميات الرياضية الخاصة

في سياق جهود الارتقاء بجودة العمل الفني الذي تقدمه لمنسوبيها من اللاعبين

سلّم معهد إعداد القادة شهادات التصنيف للأكاديميات الرياضية الخاصة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لشهادات ورخص وعدد المدربين، وحالة المنشأة ومساحتها الاستيعابية، بالإضافة لعدد الملتحقين بالأكاديميات في لعبة كرة القدم.

جاء ذلك في إطار سعي معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة لتنظيم عمل الأكاديميات الخاصة، والارتقاء بجودة العمل الفني الذي تقدمه لمنسوبيها من اللاعبين.

وكان المعهد قد فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للأكاديميات لإتاحة الفرصة للحصول على التصنيف، حيث تقدمت 133 أكاديمية من جميع مناطق المملكة، وتم البدء بتصنيف عددٍ منها كمرحلة أولى، وما زال العمل جارياً على تصنيف بقية الأكاديميات خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن تصنيف الأكاديميات يهدف للتأكد من التزامها بالإجراءات الفنية، كالتحقق من رخص المدربين وشهاداتهم، ومدى صلاحية المنشأة وعدد الملتحقين بها، وحرصاً على رفع المستوى الفني للملتحقين بهذه الأكاديميات، ومواكبة التطور الذي تشهده الرياضة بالمملكة.

يشار إلى أن شهادة التصنيف مدتها عام واحد، قابلة للتجديد بناء على تقارير عمل الأكاديميات؛ لضمان استمرارية معايير الجودة المقدمة، والالتزام بالقوانين والشروط المعتمدة، وتقديم منتج متميز يخدم الوطن في مختلف الألعاب.