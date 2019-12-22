افتتاح أحدث مركز للطب النووي بالمملكة في مستشفى المواساة بالخبر

تماشياً مع رؤية المملكة في جودة الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين

ضمن خطة التطوير في خدمات الرعاية الصحية، افتتحت شركة المواساة للخدمات الطبية مركز الطب النووي بأحدث مستشفياتها بالخبر.

ويعتبر المركز الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، والثاني على مستوى المستشفيات الخاصة بالمملكة، حيث تشهد القطاعات الصحية نمواً متسارعاً وتنافساً كبيراً في استقطاب أحدث التقنيات العالمية في المجال الطبي.

ويقدّم مركز الطب النووي بمستشفى المواساة بالخبر التشخيص والعلاج للأمراض والأورام بشكل دقيق، وذلك عن طريق حقن جسم المريض بالمواد الإشعاعية الطبية، بإشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة في أكبر المراكز العالمية.



ويتضمن المركز جهاز الماسح البيزتروني للكشف المبكر عن الأورام، ومتابعة علاجها، وجهاز المسح بأشعة جاما أحادية الفوتون؛ لتشخيص وعلاج القلب والكلى والدماغ والغدد الصماء والعظام والمفاصل.

كما يتم فيه علاج أمراض الغدة الدرقية، والأمراض الهرمونية العصبية، وأورام البروستاتا المتقدمة، وأمراض المفاصل المزمنة بالحقن بالنظائر المشعة وغيرها من الأمراض.

وتأتي تلك المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة في جودة الحياة وجودة الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في المملكة.