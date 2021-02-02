تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

5

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 08:18 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 2,039

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021