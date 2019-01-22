"صفقة" يناقش ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة بـ"غرفة مكة"

الملتقى ينعقد برعاية نائب أمير المنطقة

أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس، النسخة الثانية لملتقى "صفقة" لخدمات الحج والعمرة، واطلع على البرامج والإجراءات الداعمة لرواد الأعمال والمشاريع الإبداعية من خلال جلستي حوار شارك فيهما وزير الحج والعمرة وأمين العاصمة المقدسة ومسؤولو هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة النقل وعدد من المختصين.

من جهته، أكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، بتوطين صناعة هدايا ضيوف الرحمن حيث إن مشروع صنع في مكة يحظى بدعم واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.

وأضاف: "نعمل على منع استيراد السجاجيد والإحرامات والسبح والعمل على أن تكون صناعتها سعودية مئة بالمئة ونهدف إلى أن تكون هذه الصناعات بأيدي حرفيين سعوديين ورواد أعمال على أن تواكب حجم الطلب المرتفع عليها من الحجاج والمعتمرين".

وكشف "بنتن" عن الانتهاء من الإجراءات التقنية والتوقيع مع شركات متخصصة لتطوير جودة الخدمات، مضيفاً "نحتاج شركات تنشأ من رواد ورائدات الأعمال في ظل حاجة السوق إلى المزيد من المشاريع النوعية التي يقف على تنفيذها أبناء الوطن".

في حين قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي: "إننا جميعاً ندرك منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها، ونعمل لتحقيق طموحاتها ومستهدفاتها، ونحن في غرفة مكة نساهم ونعمل مع كافة شركاء الوطن".

وأضاف أن ملتقى صفقة في هذا الموسم متخصص في ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة ليكون لرواد الأعمال موقعاً في هذه المجالات الحيوية التي تلامس الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.

وبين خلال حديثه في افتتاح ملتقى "صفقة" الذي يستمر خلال الفترة من ٢١-٢٣ من شهر يناير الجاري في قاعة عبد الرحمن فقيه بهيلتون مؤتمرات بجبل عمر، أن شعار الملتقى "لن تخرج إلا بصفقة"، يؤكد أن جميع المشاريع الريادية التي ستقدم خلال الملتقى سيتم تبنيها، وخاصة الإبداعية منها، واعداً أبناء مكة بأن يكون بيت التاجر المكي شريكاً أساسياً في تنفيذ برامج الرؤية خاصة في قطاعات الحج والعمرة، وأن تكون غرفتكم منصة للربط بين القطاعين الخاص والحكومي.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة رئيس لجنة ريادة الأعمال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى "صفقة"، سلطان أزهر، أن غرفة مكة ستطلق أول مسرعة أعمال في خدمات الحج والعمرة في المملكة لاستثمار طاقات الشباب وتطوير الخدمات واستدامة التطور بما يليق بشرف ومكانة مكة المكرمة.

وبين أن "فكرة ملتقى "صفقة" انبثقت بعد إنشاء لجنة ريادة الأعمال في غرفة مكة المكرمة بهدف رفع الوعي وتطوير البيئة الريادية والاقتصادية، بحيث نكون حلقة الوصل ما بين القطاعات العامة والخاصة واحتياجاتها وما بين الشباب الطموح والأفكار الإبداعية".

وأشار إلى أن صفقة يعتبر أول ملتقى جماهيري لشباب وفتيات مكة، حيث تجاوز عدد زواره في نسخته الأولى ١٢ ألفاً خلال ثلاثة أيام، ويهدف إلى استثمار الفرص وتبني الأفكار الإبداعية للشباب الطموح.

واعتبر "أزهر" أن ملتقى صفقة في نسخته الثانية جاء مواكباً لـ"رؤية المملكة ٢٠٣٠" في تخصيص موضوع ريادة الأعمال في الحج والعمرة لتحويل التحديات والاحتياجات إلى فرص حقيقية، بالتعاون مع عدة جهات لتحقيق استخراج الفرص في القطاعات المساندة للقطاعات الرئيسية في أربع مجالات متنوعة بين النقل والضيافة والتموين وهدايا الحجاج والمعتمرين.

بدوره، أكد أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص أن الأمانة بصدد بناء سوق لرواد الأعمال فقط، والتأجير لهم قبل نهاية العام، واعداً بإتاحة الفرصة للأسر المنتجة في منطقة الحسينية التي ستشهد إنشاء حديقة ذكية، إضافة إلى استثمار الملاعب، حيث وفرت أكثر من ٨٠ ملعباً في مكة المكرمة تؤجر بأسعار رمزية لرواد الأعمال، ليتوسعوا فيها بمساعدة الأمانة في إعداد البنية التحتية لهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أكبر موظف للشباب السعودي.

واعتبر أن الشباب السعودي العامل في نشاط عربات "الفود تراك" استطاعوا الارتقاء بنشاطهم التجاري، وتم منحهم تراخيص فورية، عطفاً على أن الأمانة تبحث على فرص مستدامة بجانب هذه العربات.