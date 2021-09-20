"هي لنا دار".. متوسطة بتيماء توثّق جهود حكومة المملكة لخدمة مواطنيها.. فيديو

شملت القطاعات كافة منها الإسكان والتعليم والاهتمام بالصحة العامة

قدّمت متوسطة أبي أمامة الباهلي بتيماء، مقطع فيديو يلخص الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في القطاعات كافة من تعليم وصحة وإسكان لخدمة مواطنيها.

وخلال الفيديو عبَّر عددٌ من أبناء الوطن عن اعتزازهم بهويتهم الوطنية تحت شعار "هي لنا دار"، فظهرت المدارس بتصاميمها المتقدمة وخدماتها المتميزة والحافلات المدرسية على أعلى مستوى حفاظاً على صحة الطلاب.

وظهرت المساكن التي وفّرتها رؤية 2030 لخدمة المواطنين مصممة على أعلى طراز، فيما تم استعراض خدمات مستشفى تيماء العام، وكذلك الكلية الجامعية بتيماء للارتقاء بالعلم وتوفير جهد العناء والسفر على الطلاب.

وسلط التقرير الضوء على جهود بلدية تيماء من عمل ممشى للزوّار وتزويده بأجهزة رياضية وكذلك الاهتمام بالحدائق العامة.

ويحمل الفيديو في سياقه رسالة شكر لكلٍ من أمانة منطقة تبوك ممثلة في بلدية تيماء، والشؤون الصحية بتبوك ممثلة في مستشفى تيماء العام، وجامعة تبوك ممثلة في فرع الجامعة بتيماء.

يُذكر أن برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ استطاع تحقيق هدفه الإستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 62% نسبة تملك في 2030، من خلال وصوله إلى نسبة 60% في 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 47% في 2016. فيما يستهدف القطاع الصحي بنهاية 2025، أن يتم تغطية 88% من التجمعات السكانية بما فيها الطرفية بالخدمات الصحية على مستوى المملكة، كما سيشمل السجل الطبي الرقمي الموحد 100% من السكان.

وحقق التعليم في المملكة قفزات هائلة على الأصعدة كافة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مضى قطاع التعليم في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 على مدى خمس سنوات مضت.