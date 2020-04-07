لتخفيف الحرّ.. توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة

مبادرة لمركز حي المسفلة التابعة لجمعية مراكز الأحياء

وزّع مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة.

جاء ذلك أثناء فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام.

وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحرص كل منهما على الآخر فى، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التى يشهدها العالم كله.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:58 PM

مبادرة لمركز حي المسفلة التابعة لجمعية مراكز الأحياء

لتخفيف الحرّ.. توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وزّع مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة.

جاء ذلك أثناء فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام.

وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحرص كل منهما على الآخر فى، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التى يشهدها العالم كله.

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فيروس كورونا الجديد

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