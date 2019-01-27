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بالوحدات التدريبية في سكاكا ودومة الجندل وذلك حفاظًا على سلامة المتدربين

"تقني الجوف" يعلق الدراسة.. و"الأرصاد" تتوقَّع استمرار الأمطار حتى صباح الغد

وجَّه المدير العام للتدريب التقني والمهني بالجوف بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين 1440/ 5/ 22 بالوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ وذلك حفاظا على سلامة المتدربين

ويأتي القرار من جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المنطقة، وما زالت مستمرة، في حين توقعت الأرصاد استمرار الأمطار على المنطقة حتى صباح غد الاثنين.