نادٍ ألماني يطرد لاعبه التركي لدعم غزو بلاده لسوريا عبر "إنستجرام"

قال: استهان بقيمنا ونرفض أعمال الحرب وهذا لا يخضع للمناقشة أو الشك

استغنى نادي كرة القدم الألماني "سانت باولي"، عن لاعب خط الوسط التركي "جنك شاهين"، بعد منشور له على "إنستغرام"، يدعم فيه غزو بلاده لمناطق الأكراد في الشمال السوري.

وقال نادي الدرجة الثانية الألماني، الاثنين، إنه تم "إعفاء شاهين فورًا من مهامه المتعلقة بالتدريبات واللعب. والسبب الرئيسي في الوصول لهذه القرارات؛ هو استهانته المتكررة بقيم النادي، والحاجة لحماية اللاعب"؛ وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكان "شاهين" قد كتب الجمعة على "إنستغرام": "نحن في صف جنودنا وجيشنا البطل، صلواتنا معكم".

وأسفر هذا عن دعوات من مشجعي "سانت باولي" لطرد اللاعب، كما دفع أيضًا لإرسال رسائل دعم للأكراد.

وذكر النادي ومقره "هامبورغ"، أنه أجرى مراجعة داخلية وسط مزيد من المباحثات بين مسؤولي النادي واللاعب؛ مضيفًا: "بعد عدة مناقشات مع مشجعين وأعضاء وأصدقاء لهم جذور تركية، أصبح واضحًا لنا أننا لا نستطيع ولا يجب أن نحاول أن نقيم أفكارًا وتوجهات من خلفيات ثقافية أخرى بالتفصيل. نحن نرفض أعمال الحرب وهذا لا يخضع للمناقشة أو الشك".

ويظل عقد "شاهين" الحالي ساريًا؛ لكن "سانت باولي" أعطاه الإذن بالتدريب واللعب لصالح أندية أخرى؛ إلا أن تقارير أفادت بأن "شاهين"، الذي انضم إلى النادي الألماني من نادي "باشاك شهر" التركي في إسطنبول عام 2016، عاد إلى تركيا.