السعودية تعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا "زلزال تيرانا"

ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية

أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، متمنيًا للمصابين الشفاء، والأمل بأن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.

