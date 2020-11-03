للربع التاسع على التوالي.. "زين" تحقق 224 مليون ريال أرباحاً صافية

ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 2% خلال الربع الثالث من 2020

حافظت "زين السعودية" على وتيرة أرباحها للربع التاسع على التوالي، مسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 224 مليون ريال، ليصبح إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الحالي 1.928 مليون ريال، مقارنة بـ 1.889 في الربع الثاني من 2020 بنسبة نمو قدره 2%.

وواصلت الشركة في تخفيض الخسائر المتراكمة لتصل إلى 1.384 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الثالث، وكانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الرابع من العام الجاري، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على إعادة هيكلة رأسمال الشركة ليصبع رأس المال 8.987 مليون ريال سعودي. وبناءً على صافي الربح المحقّق خلال الربع الثالث وإعادة هيكلة رأس المال الذي تم في الربع الرابع من العام الجاري، تم إطفاء معظم الخسائر المتراكمة لتصل إلى 34 مليون ريال سعودي فقط.

ورغم تحديات جائحة كورونا المستجد التي كان لها أثر كبير على كل قطاعات الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، استمرت "زين السعودية" بالحفاظ على وتيرة ربحيتها، متجاوزةً العديد من التحدّيات التي رافقت العام الجاري، لتخفض النفقات التشغيلية بمبلغ قدره 41 مليون ريال سعودي، نتيجة إدارة أفضل للتكاليف خلال الظروف الحالية، كما تمكنت الشركة من خفض تكلفة التمويل بمبلغ 26 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تحقيق مكاسب من التعديل بمبلغ 136 مليون ريال سعودي نتيجة لإعادة جدولة تمويل المرابحة.

وفي هذا السياق، قال، رئيس مجلس إدارة زين السعودية الأمير نايف بن سلطان الكبير: "شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد شركة "زين السعودية"، والتي جاءت في إطار الاستراتيجية التشغيلية بعيدة المدى، والواضحة الأهداف التي تتبنّاها الشركة. فالقفزات النوعية التي حقّقتها الشركة على صعيد الاستثمارات النوعية من جهة، والمالية من جهة أخرى، ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية قبل أكثر من 3 سنوات، وأعطت دفعاً قوياً لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عموماً تحت وقع جائحة "كورونا المستجد". وعليه، تابعنا العمل على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة، وعملنا على تحسين تجربة عملائنا من قطاع الأعمال والأفراد من خلال توظيف أحدث التقنيات. وبالتالي، ساهمنا ولا نزال، في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وفي دعم مسيرة التحوّل الرقمي، وفي تمكين التنوّع الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030."

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أن الشركة ذهبت خلال الفترة الماضية أبعد من مسألة التكيّف مع أزمة فيروس "كورونا المستجد" إلى تقديم حلول نوعية تشغيلية ومالية مؤكداً انه على الصعيد التشغيلي فقد تمت متابعة خطط التطوير والتوسّع في الخدمات والمنتجات، وتحديداً لناحية شبكة الجيل الخامس (5G) التي نفخر بأنها باتت تغطّي 50 مدينة من خلال 4600 برج ومواكبة هذا التوسّع الجغرافي بتعزيز جودة الخدمة المقدّمة من خلال دمج التردّدات لشبكة الجيل الخامس، حيث أصبحت زين أول مشغّل اتصالات في العالم يوفّر هذه الخاصية لعملائه، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية مؤكداً الاستمرار بالتوسّع ونشر تغطية الجيل الخامس على أوسع نطاق، مستهدفين مدناً جديدة، وتوسعاً أكبرَ في المدن التي تمّت تغطيتها بالجيل الخامس سابقاً.