عواصف رملية تضرب جدة.. "والمدني" و"الهلال" يدعوان للابتعاد عن المجسمات ويحذران أثناء القيادة

"الأرصاد" حذَّرت من أمطار رعدية.. والحالة تستمر حتى الثانية من صباح الخميس

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الشراعية وأعمال الصيانة على الأسطح، وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يشكل خطورة نتيجة الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وتفصيلاً، جاء ذلك إثر تعرُّض جدة قبل قليل لعاصفة رملية، يصاحبها سُحب رعدية، وتتعرض لها أيضًا محافظات بحرة ومراكز ذهبان وعسفان وثول والأجزاء المجاورة لها والواقعة ضمن نطاق التنبيه المتقدم الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة المستمر إلى الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.

وكانت "الأرصاد وحماية البيئة" قد حذرت عبر موقعها على تويتر من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على جدة وعسفان والشامية والمرشدية وحدة وبحرة وذهبان وثول والأجزاء المجاورة لها. وبدأت الحالة عند الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة من مساء اليوم، وتنتهي عند الساعة الثانية من صباح غد الخميس.

ومن جهتها، حذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، ودعت لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض في الجهاز التنفسي، لعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وأهاب "أبوزيد" بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنيًا من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطرق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

واختتم "أبو زيد" بأن الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تتمنى السلامة للجميع، وتدعو إلى ﻀﺮﻭﺭﺓ الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية.