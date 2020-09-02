عبر "زووم" .. كليات الأفلاج تنهي البرنامج التعريفي لـ500 طالب وطالبة

اشتمل على محاضرة عن أنظمة وقوانين الجامعة وسبل التواصل مع الإدارة

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج البرنامج التعريفي لاستقبال المستجدين هذا العام. وبمتابعة من المشرف العام على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري؛ أنهت كليات الأفلاج اليوم الأربعاء برنامجها التعريفي لطلابها المستجدين والبالغ عددهم أكثر من 500 طالب وطالبة تم قبولهم هذا العام.



عقد اللقاء عبر برنامج "زووم" وبدأ بكلمة ترحيبية من المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، هنأهم بالعام الدراسي الجديد وأكد على أهمية الاستفادة من الحياة الجامعية باكتساب العلم والمعرفة والجد والاجتهاد والحرص على التفوق الدراسي.



واشتمل اللقاء على محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة ومعرفة سبل التواصل مع رئيس كل قسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن قسم الطالب، والفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية.كما تمت تعبئة استمارات إلكترونية عن كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من الاحتياجات الصحية والنفسية وأيضاً الأنشطة الطلابية والمواهب.

وتضمنت فقرات اللقاء عرضاً عن وحدة الأنشطة الطلابية وما تقدم من أنشطة وبرامج ثقافية ورياضية واجتماعية والأندية الطلابية الموجودة في كليات الأفلاج؛ مثل نادي ريادة الأعمال والنادي التطوعي، وأيضاً نادي عشيرة الجوالة، كما تحدث عن البرامج المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة وكافة أفراد المجتمع .



كما تضمنت الفقرات عرضًا عن قسم القبول والتسجيل؛ حيث تم شرح كل ما يخص الطالب والطالبة عبر بوابته الإلكترونية.



وعقد فى نهاية البرنامج لقاءً أبوياً موسعاً مع وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتور إبراهيم الأسمري؛ تحدث خلاله عن الحياة الجامعية ومواكبة الطالب التطورات المعرفية التي تعود له بالنفع خلال مسيرته التعليمية، كما أجاب عن كافة الاستفسارات من الطلبة .