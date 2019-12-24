الديكتاتور أردوغان يُحول تركيا إلى دولة فاشية مطلوب محاكمتها في جرائم حرب

تحتضن التنظيمات الإرهابية الهاربة من بلادها وتقدم الدعم والعون المستمر لها

تبدو تركيا تحت حكم أردوغان مختلفة تمامًا، عن تركيا قبل أردوغان، بعد أن حولها الأخير إلى دولة فاشية، تميل إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى بطريقة أو بأخرى، فضلاً عن تعرضه ومضايقته السياسية لدول المسالمة، ومحاولة فرض سيطرتها على دول الجوار ومحاولة مصادرة قرارها، يضاف إلى ذلك احتضانها التنظيمات الإرهابية الهاربة من بلادها، وتقديم الدعم والعون المستمر لها، ليس لسبب، سوى أن تركيا ترغب وتحلم في أن تكون دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، ولو كان الثمن إفساد علاقاتها بالدول الأخرى، باستثناء الشيطان الإيراني والقزم القطري.

ديكتاتور جديد

وتنظر دول العالم اليوم إلى تركيا، وتترحم عليها، عندما كانت تحت حكم رئيس الوزراء السابق عبدالله جول، حيث كانت الدولة مسالمة إلى أبعد الحدود، وتتمتع بعلاقات طيبة مع دول الجوار، وتساند العالم الإسلامي، وتتوافق توجهاتها السياسية، مع دول الشرق الأوسط، وكانت أنقرة قبلة السياحة في آسيا.

ويؤكد العالم أن كل هذه المزايا فقدتها تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الذي منح لنفسه سلطات مفتوحة، حولته إلى ديكتاتور جديد، فظن الرجل أنه خليفة المسلمين في العالم، فبدأ يناطح الدول الكبرى، ويعادي دول الجوار، ويتدخل فيها عسكريًا، ويفتح أراضي بلاده للإرهاب والإرهابيين من الإخوان المسلمين وغيرهم.

الاحتلال التركي

ويعتقد أردوغان أن بلاده دولة عظمى، يحق لها أن تتدخل في شؤون الدول الصغرى عسكريًا وسياسيًا، فرأيناه يعد العدة، ويجهز الجيوش لغزو سوريا، متجاهلاً مطالب دول العالم بألا يقدم على هذه الخطوة، حتى لا تكون هناك خسائر بشرية فادحة، ولكنه أصر على الغزو، ودمر الأخضر واليابس في الشمال السوري، وهجر الأسر، وقتل الأطفال والنساء وأشاع الفوضى والخوف في النفوس.

استمرار التدخل التركي عسكريًا في سوريا، أسفر عن ارتكاب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة، مجزرة مروعة بحق أهالي عفرين النازحين قسرًا من ديارهم، وذلك في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، حيث قصفت مدفعية الاحتلال بشكل همجي الناحية، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين بينهم 8 أطفال وإصابة 12 آخرين بجروح. وعلى إثر ذلك، طالبت بعض الدول والمنظمات بمحاكمة تركيا وحكومتها على هذه المجزرة الوحشية، التي ارتكبها أردوغان، الذي يدعي الدفاع عن الإسلام والمسلمين في كل مكان.

التضييق على مصر

ومن فترة إلى أخرى، يتحرش أردوغان أن يتعرض بمصر، وآخر مسلسل هذه التحرشات، قيامه بعقد اتفاقية عسكرية مع الحكومة الليبية برئاسة السراج، للتضييق على مصر من ناحية، وإشاعة الفوضى في البحر المتوسط، لإفساد الاتفاقات المصرية مع الجانب اليوناني فيما يخص التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط. وسبق لتركيا أن عقدت اتفاقية مع السودان، لتطوير "جزيرة سواكن" في عهد الرئيس السوداني عمر البشير، وإقامة قاعدة عسكرية فيها، لمحاصرة مصر.