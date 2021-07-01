213 غيبوبة نقص سكر و10 غرق باشرها الهلال الأحمر بالشرقية خلال يونيو

أكثر من 9 آلاف بلاغ إسعافي متنوع وعن طريق تطبيق "أسعفني"

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال شهر يونيو الماضي 2021م، (9332) بلاغًا إسعافيًّا متنوعًا؛ منها (832) عن طريق تطبيق "أسعفني"، للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الخدمة الطبية الإسعافية لـ(7529) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (761) حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و(67) حالة ناتجة عن حوادث دهس، و(110) حالات ناتجة عن انقلاب مركبات، و(1884) حالة مريض عادي مستقر، و(1440) حالة مرض معدٍ، و(409) حالات نتيجة سقوط، و(108) حالات نتجت عن حرائق، و(10) حالات غرق.

وكذلك (22) حالة احتجاز، و(5) حالات بتر، و(7) حالات ناتجة حروق، و(7) حالات ناتجة عن اختناق غص بالطعام و(154) حالة ألم في الصدر، و(213) حالة غيبوبة نقص سكر، و(676) حالة إغماء، و(594) حالة أزمة تنفسية، و(71) حالة نزيف، و(51) حالة ولادة، و(15) حالة تسمم بالابتلاع، و(10) حالات تسمم باللدغ، و(8) حالات إصابة عمل، و(105) حالات توقف قلب وتنفس، و(18) حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة، و(2) تشنج حراري، و(1) تسمم بالاستنشاق، و(1) تسمم بالامتصاص، و(3) حالات صعق كهربائي، و(29) حالة اشتباه جلطة دماغية، و(3) حالات ضربة شمس، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وقد جرى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (4068) حالة، ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (3345) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات.

وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (116) حالة وفاة رحمهم الله.

وأهاب الهلال الأحمر بالإخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.