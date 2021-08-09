نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ جدة يستقبل بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"

نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة المكلف، بعثة المملكة المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والدكتور مشرف الشهري، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.