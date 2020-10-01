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نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.