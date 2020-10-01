"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 08:49 AM

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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