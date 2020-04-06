أمين عام الندوة العالمية يشيد بمبادرات السعودية الدولية لاحتواء جائحة "كورونا"

قال إننا نسخر مكاتبنا في أنحاء العالم لتقديم المساعدات الصحية والإغاثية

أشاد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، اليوم الاثنين، بمبادرة المملكة في العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العالمية المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار وباء «كورونا» الذي يهدد حياة المواطنين في كافة بلدان العالم.

وفي التفاصيل، قال الدكتور الوهيبي، إن الندوة العالمية تسخر كل إمكاناتها عبر مكاتبها في أنحاء العالم لتقديم المساعدات الصحية والإغاثية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة جائحة كرونا.

وذكر أن الندوة تقدم مبادرات محلية وعالمية لتجاوز الأزمة، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله أثناء ترؤسه لقمة العشرين حيث قال: "إن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها".