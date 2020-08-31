"هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" توقِّع عقدًا مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون

مدته 3 سنوات.. ولتنفيذ حل ReICare الجديد

أعلنت "هيتاشي إيه بي بي باورجريدز" اليوم إطلاق ReICare، وهو حل خدمات موثوق جديد، تم اختياره من قِبل "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (GCCIA)؛ لتصبح الهيئة بذلك العميل الأول لخدمة ReICare.

جدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسست في العام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي تملك وتشغل شبكة الربط البيني للدول الأعضاء التي تربط جميع أنظمة الطاقة في دول الخليج العربية بهدف ضمان أمن الطاقة، وتحقيق المنافع الاقتصادية.

وكجزء من اتفاقيتها الممتدة ثلاث سنوات مع "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، ستستخدم "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" نظام ReICareلرصد أعمال الصيانة عن بُعد لجميع محطاتها الفرعية في الدول الخليجية الست. وسيمكِّن هذا الحل الهيئة من تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز موثوقية نظام الشبكة لديها. وستستفيد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تكنولوجيا شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" وخبرتها من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها ذات جهد 400 كيلوفولت، الممتدة لأكثر من 1200 كم، مع طاقة توصيل بيني قصوى عند 1200 ميغا فولت.

فيما ستغطي الشراكة ثماني محطات فرعية كبيرة بجهد 400 كيلوفولت، تقوم بدمج ما يزيد على 3000 من الأصول، ضمن 30 فئة أصول مختلفة.

وبهذه المناسبة قال محمد المصري، المدير التنفيذي لدى "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في السعودية: "يمكِّن حل ReICareالعملاء من التحكم بأصولهم، وتحسين مستويات الكفاءة لديهم لتحقيق الوفورات المالية، إلى جانب زيادة موثوقية واستدامة معداتهم بشكل عام".

وأضاف: "الشفافية والثقة مقرونة بالبصمة العالمية وقاعدة التركيبات الكهربائية الضخمة لدينا تجعل من هذا الحل وصفة للنجاح. وباعتبار الهيئة من عملائنا على المدى الطويل فإنه يشرفنا العمل معها، والمساعدة على توفير طاقة أكثر موثوقية لمنطقة الخليج".

بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لدى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تحسين العمليات التشغيلية وصيانة أصولنا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لجودة شبكة الطاقة لمنطقة الخليج؛ وبالتالي ستنطوي اتفاقية الصيانة الرقمية هذه مع الوصول إلى خبرة عالمية المستوى على فوائد كبيرة جدًّا؛ إذ ستمكّننا خبرة وتكنولوجيا (هيتاشي إيه بي بي باور جريدز) الفريدة، والمطورة خصيصًا لخدمة المحطات الفرعية، من تحقيق أهدافنا المنشودة".

ويعد وجود شبكة ربط بيني مرنة على درجة متساوية من الأهمية بالنسبة لرؤية هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتمثلة في أن تكون نقطة انطلاق عالمية لربط الشبكات الكهربائية، بالتركيز على الموثوقية والاستدامة والابتكار، وإنشاء سوق حيوية لتجارة الكهرباء في المنطقة وخارجها.

ويجمع حل ReICareبين برامج متطورة لإدارة الأصول، ونماذج شراكات خدمية؛ ما يتيح لمديري الأصول والعمليات التشغيلية والصيانة القدرة على تحسين الأداء، والمردود، وحماية النظم الأساسية لديهم خلال دورة حياتها الكاملة.

ويستفيد الحل من منصة رقمية مشتركة سهلة الاستخدام، تتيح إمكانية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل سريع وشفاف حول موثوقية الأصول في الزمن الحقيقي.

ويسمح هذا النهج بإجراء التقييم الفعال عن بُعد لأعمال الصيانة.

ويعزز الحل أيضًا من مستويات السلامة لكونه يقلل من عدد الزيارات المطلوبة للموقع، سواء كان محطة فرعية لنقل أو توزيع الكهرباء، أو محطة ربط فرعية لمحطة للطاقة المتجددة، أو مراكز بيانات، أو صناعات، أو محطة شحن للتنقل الذكي.

ومن شأن خفض عدد الزيارات إلى الموقع أن يعزز من إنتاجية المشغل، ويقلص التعرض للمخاطر.

ويعتمد الحل على أكثر من ثلاث سنوات من الأبحاث المكثفة لاحتياجات العملاء والاختبارات، كما يستفيد من عقود من الزمان من تجميع وتحليل البيانات.. ويعمل من خلال شراكة بين العميل وخبراء "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، ويهدف في نهاية المطاف إلى تحسين البنية التحتية القوية باستخدام نماذج نظم مبتكرة، ولكن مثبتة.

وسوف يستفيد عملاء ReICareمن الوصول المستمر إلى المعرفة الصناعية المجمعة على مدار أكثر من 250 سنة لدى "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، والمتراكمة عبر أكثر من 90 دولة، التي تغطي ما يزيد على 700 إجراء متعلق بالصيانة، وأكثر من 3000 تقرير حوادث، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكتبة رائدة على مستوى السوق من نماذج الأصول.

وينسجم حل ReICareمع رؤية "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" المتمثلة بتوفير الطاقة الجيدة، وتمكين شبكة أقوى وأكثر ذكاء وصديقة للبيئة. كما يقلل من البصمة البيئية للأصول من خلال تحسين دورة الحياة، والمساهمة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدأمة للأمم المتحدة من خلال تعزيز مرونة الشبكة، وخلق بيئة عمل آمنة، وتقليص الانبعاثات.