"جامعة الإمام" تنظم مؤتمر الإعلام الوطني أبريل المقبل بالرياض

ينعقد في الثالث عشر من شهر شعبان المقبل 1441هـ، الموافق للسادس من أبريل 2020م، ولمدة يومين، "مؤتمر الإعلام الوطني" الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الإعلام والاتصال في مدينة الرياض.

ويأتي هذا المؤتمر ليُسهم في التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، إضافة لمناقشة سبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني في المملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي؛ لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال.

وأكد عميد كلية الإعلام والاتصال الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن الكلية عندما أعدت مشروع هذا المؤتمر، قبل أكثر من عام، كانت تستحضر التطورات الكبرى التي تشهدها بلادنا العزيزة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وهي التطورات التي دفعت بالعمل الإعلامي إلى الواجهة في ظل الأدوار المنتظرة لتعزيز رؤية المملكة 2030م، والتعبير بموضوعية ومصداقية عن مخرجات الرؤية وعوائدها الإيجابية على واقع المجتمع السعودي ومستقبله، وترسيخ المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.