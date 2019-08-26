مصادر "سبق": أمر ملكي يقضي بإشراف "وزير الطاقة" على "جامعة الملك فهد للبترول"

الوزير يُصدر قرارًا يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة

علمت "سبق" من مصادرها أن قرارًا ملكيًّا صدر مؤخرًا، يقضي بتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على سير أعمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأصدر وزير الطاقة والصناعة المشرف على سير أعمال الجامعة قرارًا، يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة برئاسة الوزير، وعضوية مدير الجامعة والوكلاء والعمداء، واستمرار العمل باللوائح والأنظمة الداخلية للجامعة التي لا تتطلب الحصول على موافقات من جهات خارج الجامعة.