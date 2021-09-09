"القرشي" لاعب جدة لذوي الإعاقة يهدي إنجازه العالمي للشعب السعودي

عقب تحقيقه برونزية البارالمبية بطوكيو.. ومدير رياضة مكة يستقبله بالمطار

حظي ثالث العالم في سباق 100م كراسي متحركة بمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو عبد الرحمن القرشي، بحفاوة بالغة لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصر اليوم الخميس، خلال استقبال رسمي وجماهيري من أهله وزملائه والمهتمين بالمنافسات العالمية.

وتفصيلًا: تقدم مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبد العزيز بن عبود، والدكتور راشد بن زومة رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، والدكتور نعيم مهدي الرئيس التنفيذي للنادي، وأبوبكر العمودي عضو مجلس إدارة النادي، وعبدالله الغامدي عضو مجلس الإدارة؛ قائمة مستقبليه، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية وتشريفه للوطن في أسرع سباقات القوى بدورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت فعالياتها قبل أيام في العاصمة اليابانية.

وأهدى البطل الأولمبي ميداليته البرونزية لكل أبناء الوطن الذين تابعوا رحلة نجاحه في الألعاب البارالمبية، وعبر عن خالص الشكر والعرفان للدعم غير المسبوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا أنه يقف وراء كل إنجاز سعودي، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم الذي وجده من نادي جدة لذوي الإعاقة، وثقتهم واهتمامهم به من جميع النواحي؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجاز السعودي العالمي.

وقال مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبد العزيز بن عبود: أسمى آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على الإنجاز الكبير الذي يسجل باسم الوطن بتحقيق البطل عبدالرحمن القرشي برونزية دورة الألعاب البارالمبية في سباق ١٠٠ متر على الكراسي المتحركة بالعاصمة اليابانية طوكيو، مع أمنياتي الكبيرة لجميع الرياضيين بالتوفيق والاجتهاد لرفع اسم المملكة العربية السعودية خفاقًا وعاليًا في جميع المحافل العالمية المختلفة.

وأكد الدكتور راشد بن زومة رئيس نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، على إقامة حفل تكريم للقرشي وأبطال البارالمبية الذين شرفوا الوطن في المحفل العالمي، وهنّأه بالإنجاز الذي أسعد الجميع.

وقال: إن اللاعب أبهر بطموحاته وتفانيه الجميع، وحقق ما وعد به المحفل العالمي، منوهًا إلى جهود وزير الرياضة ومتابعته المستمرة والدائمة للرياضة والشباب في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، وحرصها الشديد على مواصلة الجهود المبذولة لكي تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة بارزة على خارطة الرياضة العالمية.