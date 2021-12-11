تعرف على "سر" غضبة "ترامب" على "نتنياهو" واتهامه بـ"عدم الولاء"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ"عدم الولاء".

وسبب غضب "ترامب" من "نتنياهو" طريقة الأخير في تهنئة الرئيس جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مقابلات أجراها لكتاب حول دوره في صنع السلام في الشرق الأوسط.

وخلال حديث إلى الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي يُعد كتابًا بعنوان "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، قال ترامب: إن نتنياهو سارع بتهنئة جو بايدن على فوزه في الانتخابات الأميركية.

وأضاف ترامب خلال اللقاء: "أول شخص هنأ جو بايدن كان "بيبي" - في إشارة إلى بنيامين نتنياهو - الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه. كان يمكن لـ"بيبي" أن يظل صامتًا. لقد ارتكب خطأ فادحًا".

وقال ترامب: "لقد كان سريعًا جدًا، أسرع من معظم الناس، لم أتحدث معه منذ ذلك الحين".