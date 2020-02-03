"أبونا لا يريد اللعب معنا".. شاهد كيف حرم الأشبال أسداً من نوم الظهيرة

رغم الأنياب البارزة وزئير التهديد

كثيراً ما يتعرض الآباء لهذا الموقف، حين يرغبون بالنوم خاصة في وقت القيلولة، بينما يرغب الأطفال الصغار باللعب، وهذا ما تعرض له أسد في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا، حاول النوم في دفء الشمس، لكن كان للأشبال رأي آخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط المصور الألماني أنجو جيرلتش (66 عاماً)، هذا المشهد العائلي الطريف في زيارته الأخيرة للمحمية في كينيا بإفريقيا.

وحسب "جيرلتش"، كان هناك 8 أشبال تبلغ أعمارهم نحو ستة أسابيع، وتقوم برعايتهم ثلاث إناث، وبالقرب منهم وعلى أطراف الغابة تمدد الأسد محاولاً النوم في دفء الشمس، لكن الصغار كانوا يرغبون باللعب معه، وبالفعل اقتربوا من الأب الراقد، فزأر في وجوههم بصوت مروع، وأبرز أنيابه من أجل إبعادهم، وحاول النوم.

لكن بعدها بثوانٍ قليلة، استدار الصغار، وقد اكتشفوا أسلوباً طريفاً للعب مع الأسد، فأخذوا يحركون ذيله الطويل، وقد أعجبهم فيه الجزء الكثيف الشعر في مؤخرة الذيل، وظل الصغار يحركون الذيل، ويهرعون نحو وجه الأسد الأب ليعرفوا ردّ فعله.

وبعد نصف ساعة من تحريك الذيل والزئير والوعيد، نجحت حيلة الصغار، إذ نهض الأسد من رقدته، وقد أدرك أنهم لن يتركوه ينام، فتحرك نحو الغابة والصغار يتبعونه بأعينهم.

ويعلق "جيرلتش" قائلاً: "زرت محمية ماساي مارا كثيراً، لكن لم أشاهد هذا الموقف العائلي الطريف من قبل".