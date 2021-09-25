"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.