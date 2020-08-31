وفاة نايف الدعجاني أحد منسوبي "الخطوط" بالطائف

توفي أحد منسوبي الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف، نايف بن هريس الدعجاني، وجرى دفنه والصلاة عليه ظهر اليوم، بمقبرة الجفالي.

تتقدم "سبق" بمواساتها وتعازيها لـذوي "الدعجاني"، وتسأل الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".