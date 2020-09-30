جدة.. جولات أمنية على "البلد ومركز الكورنيش" لتطبيق الحد من التجمعات

حررت مخالفات بحق مخالفي لبس الكمامة والتباعد الجسدي

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بمنطقة البلد ومركز الكورنيش التجاري بمحافظة جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات، ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.

وقد حرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.