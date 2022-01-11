"النيابة العامة" تحذر من أي ممارسات تنتحل صفة جهات حكومية للاستيلاء على مال الغير

حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة.
وقالت النيابة العامة إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
قالت: إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة.
وقالت النيابة العامة إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.