هكذا ستوقف الولايات المتحدة الأميركية "سياحة الولادة".. هنا التفاصيل

طبقًا لمبدأ قانوني يتواجد بالدستور

كشفت شركة طيران هونغ كونغ عن الضغوط التي مارستها هيئة الطيران الأمريكية بعد أن طلبت من إحدى المسافرات إجراء اختبار لإثبات أنها ليست حاملًا قبل صعودها إلى طائرة متجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية في المحيط الهادئ.



وتعرضت شركة الطيران لانتقادات بعد أن قالت مسافرة يابانية وتبلغ من العمر 25 عامًا إن موظفي شركة الطيران طلبوا منها إجراء اختبار الحمل، عندما كانت تسجل إجراءات الوصول في مطار هونغ كونغ الدولي وفق سي إن إن.



من جانبها قالت لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لقد كانت تجربة مهينة ومحبطة للغاية"، مضيفة أن شركة الطيران أشارت إلى أن الاختبار كان مطلوباً للنساء اللاتي "لوحظ أن حجمهن أو شكلهن يشبه المرأة الحامل".



وذكر التقرير أن موظفي شركة الطيران رافقوها إلى الحمام وسلموها اختبار الحمل ومنعوها من الصعود إلى الطائرة إلا ومعها الاختبار بنتيجة سلبية، وكانت السلطات بالجزيرة أعلنت اتخاذ إجراءات على الرحلات الجوية إلى سايبان لضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية.



وبرزت جزيرة سايبان وهي جزء من كومنولث جزر ماريانا الشمالية الأمريكية كوجهة مفضلة لـ"سياحة الولادة"، عندما يسافر الأجانب للولادة على أراضي الولايات المتحدة لضمان حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية.





وفي السنوات الأخيرة أصبحت سياحة الولادة متفشية في دول الكومنولث بحيث يولد عدد أكبر من الأطفال للسياح مقارنة بسكانها الدائمين.



ودفعت شعبية سياحة الولادة في سايبان السلطات إلى اتخاذ إجراءات مثل فرض ضغوط على شركات الطيران لفحص المسافرين.



وفي الولايات المتحدة، يمنح المبدأ القانوني"jus soli"الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على أرض الولايات المتحدة. وبينما لا يوجد قانون اتحادي يحظر السياح الحوامل من دخول الولايات المتحدة أو الولادة في البلاد، إلا أنه قد سبق واعتقلت البلاد أشخاصًا أجروا "سياحة الولادة"، بسبب ارتكاب عمليات احتيال في الهجرة وتزوير التأشيرات.