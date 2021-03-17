"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 09:34 AM

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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