





0

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

144

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.