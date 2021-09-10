"المخدرات" تُطلق برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز الوقاية بمشاركة "10" قطاعات أمنية

يهدف إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة

أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات، والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

مكافحة المخدرات

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 10:34 PM

يهدف إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة

"المخدرات" تُطلق برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز الوقاية بمشاركة "10" قطاعات أمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات، والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

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مكافحة المخدرات

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