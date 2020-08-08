متظاهرون يقتحمون مبنى "الخارجية اللبنانية"

دعوات لاحتلال جميع الوزارات

اقتحم عشرات المحتجين مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (السبت)، وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية.

ودعا أحد المحتجين في مكبر صوت الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات

وذكر شاهد عيان أن المحتجين أحرقوا أيضًا صورة للرئيس ميشال عون، وفقاً لـ"رويترز".

احتجاجات لبنان انفجار بيروت

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08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 08:45 PM

دعوات لاحتلال جميع الوزارات

متظاهرون يقتحمون مبنى "الخارجية اللبنانية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اقتحم عشرات المحتجين مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (السبت)، وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية.

ودعا أحد المحتجين في مكبر صوت الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات

وذكر شاهد عيان أن المحتجين أحرقوا أيضًا صورة للرئيس ميشال عون، وفقاً لـ"رويترز".

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