بينهم 16 احترقوا أحياء.. مقتل 17 في تصادم سيارتين بجنوب أفريقيا

انفجار إطار إحداهما تسبب في الكارثة

أدى اصطدام حافلة صغيرة بمركبة أخرى على طريق في مقاطعة ليمبوبو في شمال شرقي جنوب أفريقيا، إلى مقتل 17 شخصًا، بينهم 16 احترقوا أحياء داخل الحافلة.



وبين الناطق باسم هيئة النقل الإقليمية مايك مارينغا، أن الحافلة اشتعلت وبقي الركاب الـ16 في حافلة الأجرة الصغيرة عالقين واحترقوا أحياء، كذلك قضى سائق سيارة الدفع الرباعي على الفور.



وأضاف أن ثمانية أشخاص آخرين أُصيبوا في الحادثة.



وأوضح "مارينغا" أنه بحسب الملاحظات الأولية، فقد سائق السيارة الرباعية الدفع السيطرة على مركبته بعد انفجار إطار؛ ما أدى إلى حادثة اصطدام أمامي مع حافلة من 22 مقعدًا.



وغالبًا ما تكون حافلات الأجرة الصغيرة مكتظة بالركاب، وهي تُستخدم على نطاق واسع كوسيلة نقل عام في جنوب أفريقيا، وغالبًا ما تفاقم حالة المركبات المتردية وتهور السائقين الخطر على السلامة المرورية في البلاد.