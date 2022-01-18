السياحة: زيادة أعداد السياح الدوليين في 2021 "مخيبة للآمال"

توقعات بانتعاشة كبيرة 2022

كشفت منظمة السياحة العالمية أن أعداد السياح 2021 ارتفعت بشكل متواضع إلى 415 مليون سائح مقارنة مع 400 مليون سائح في عام 2020.



ولا تزال أعداد السياح الدوليين أقل بنسبة 72% عن مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمة.



وأضافت المنظمة أن ارتفاع معدلات التطعيم وتخفيف قيود السفر بسبب زيادة التنسيق والبروتوكولات عبر الحدود ساعد على زيادة الطلب على السفر؛ حيث انتعشت السياحة الدولية بشكل معتدل خلال النصف الثاني من عام 2021، مع انخفاض عدد السياح الدوليين بنسبة 62% في كل من الربعين الثالث والرابع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ووفقًا لبيانات محدودة: كان عدد السياح الدوليين في ديسمبر أقل بنسبة 65% من مستويات عام 2019، ولم يتم بعد رؤية التأثير الكامل لمتغير أوميكرون والزيادة في حالات الإصابة.



وشهدت إفريقيا زيادة بنسبة 12% في عدد السياح القادمين في 2021 مقارنة بعام 2020، على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من عام 2019 بنسبة 74%. وانخفض عدد القادمين في الشرق الأوسط بنسبة 24% مقارنة بعام 2020 و79% خلال عام 2019.



وتشير توقعات منظمة السياحة العالمية إلى أن القادمين من السائحين الدوليين يمكن أن ينموا بنسبة 30% إلى 78% مقارنة بعام 2021، ومع ذلك لا يزال هذا أقل بنسبة 50% إلى 63% من مستويات ما قبل الجائحة.