"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 يناير 2021، تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362979 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354263 حالة ولله الحمد.





وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6239‏ حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2477 ) والحالات الحرجة ( 354 ) حالة.