"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 يناير 2021، تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362979 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354263 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6239‏ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2477 ) والحالات الحرجة ( 354 ) حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 03:36 PM

"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 يناير 2021، تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362979 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354263 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6239‏ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2477 ) والحالات الحرجة ( 354 ) حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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