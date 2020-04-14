مكة.. ارتفاع طفيف عن يوم أمس بإصابات "كورونا" الجديد

سجلت اليوم 111 إصابة بالفيروس

سجلت مكة المكرمة 111 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بزيادة طفيفة عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيه 95 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1161 حالة، منها 1022 حالة نشطة، ولم تسجل حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 18 حالة بعد أن سجلت أمس ثلاثة وفيات.