محافظ المسارحة في اليوم الوطني: نستشعر تلك التضحيات والبطولات العظيمة

قال: أرسى المؤسس دعائم أمنه واستقراره ليكمل مسيرة الخير من بعده أبناؤه البررة

عبّر محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، عن سعادته بهذا اليوم المجيد من أيام وطننا الغالي بقوله: إن مظاهر الفرح التي تعم أرجاؤه احتفاء باليوم الوطني الـ90، نستشعر معها تلك التضحيات والبطولات العظيمة التي خاضها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون لتوحيد هذه البلاد، وإرساء دعائم أمنه واستقراره ونهضته، ليكمل مسيرة الخير والنماء والازدهار، من بعده أبناؤه البررة متخذين من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى شرعًا ومنهاجًا لهم في حكمهم.

كما أعرب «الريثي» بأن فرحة هذا اليوم الذي يرسخ قيم المواطنة الحقيقية فرصة نجدد من خلالها الولاء والطاعة لولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل تنمية الوطن وتسخير مقوماته لكل ما يكفل للمواطن السعودي العيش الرغيد والحياة الكريمة، وقد شهدنا جميعًا تلك التحولات النوعية والمهمة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية ومواكبتها لما جاء برؤية الوطن الطموحة 2030.

وأكد كذلك أن هذه الذكرى المتجددة وما يواكبها من فرح غامر؛ لها مكانة كبيرة في نفس كل مواطن ويجدها فرصة أيضًا لتجديد عزمه على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته والمضي به إلى الريادة والسؤدد بقيادة رشيدة وطموح الأمير الملهم سمو ولي العهد بهمة حتى القمة وبولاء وانتماء وحب يميزنا، توارثناه جيل بعد جيل.

ورفع من جانبه -بهذه المناسبة الغالية- باسمه ونيابة عن أهالي محافظة أحد المسارحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود.