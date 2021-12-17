اختتام دورة تعزيز التدريب الأمني بمشاركة 22 متدربة من مفتشات حرس الحدود

وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها أثناء تنفيذ المهام

بالتعاون الأمني المشترك مع الشرطة الاتحادية الألمانية، اختتمت في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات البحرية، دورة تعزيز التدريب الأمني لدى مفتشات حرس الحدود، بمشاركة 22 متدربة من منسوبات حرس الحدود، والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع .

واستهدفت الدورة تطوير وتدريب الكادر النسائي في حرس الحدود وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها خلال تنفيذ المهام المنوطة للمنسوبات أثناء أداء الواجبات والأعمال الميدانية الموكلة إليهن.