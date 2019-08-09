إجراء أول عملية صغرى لحاج هندي في مستشفى "الجسر" يوم التروية

إزالة كيس دهني ناتج عن مرض مزمن

نجحت مستشفيات وزارة الصحة في إزالة كيس دهني مزمن وملتهب في القص الصدري لحاج هندي يبلغ من العمر 46 عاماً.

وأوضحت "الصحة" أنه تم استئصال الكيس الدهني من القص الصدري، وخرج المريض في نفس اليوم بعد أن تماثل للشفاء، مؤكداً أن هذا الالتهاب هو نتيجة مضاعفات السكري الذي يعاني منه المريض، وهي أول عملية يجريها المستشفى يوم التروية.

وقال الحاج "إقبال عبدالرزاق": "ظهرت هذه المشكلة قبل شهر من قدومي للحج، وتحاملت على نفسي حتى وصلت المملكة العربية السعودية، عندها ازداد الألم نتيجة الالتهاب الحاد، وأصبت بارتفاع في درجة الحرارة، وقمت بمراجعة مستشفى منى الجسر".

وعبر الحاج عن سعادته وشكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على ما تقدمه من رعاية صحية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.