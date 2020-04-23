الكويت: وفاة مواطن و151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 شخصاً

سجلت الكويت اليوم حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى الرعاية الصحية منذ 28 يوماً، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في البلاد بسبب فيروس كورونا 14 حالة.



وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 حالة.



ووفق صحيفة "القبس"، أوضح "السند" أن عدد الحالات المسجلة والمرتبطة بالسفر بلغ 12 حالة، تشمل 9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى تركيا، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى مصر.



وكشف "السند" أن عدد المخالطة بلغ 132 حالة، وتشمل 5 حالات لمواطنين كويتيين، و 60 حالة من الجنسية الهندية، و 25 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و13 حالة من الجنسية المصرية، و11 حالة من الجنسية الإيرانية، و3 حالات من الجنسية اللبنانية، وحالتين من الجنسية الأردنية، وحالتين من الجنسية السيرلانكية، وحالتين من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الفلبينية، وحالتين من الجنسية النيبالية، وحالتين من غير محددي الجنسية، وحالة من الجنسية الأوزباكية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية السورية.

أما عن حالات التقصي الوبائي، فقد أشار "السند" إلى أنها بلغت 7 حالات، وتشمل حالتين لمواطنين كويتيين، و حالة من الجنسية الهندية، و حالة من الجنسية البنغلاديشية، و حالتين من الجنسية المصرية، وحالتين من غير محددي الجنسية.