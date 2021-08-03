"بلدية الشرائع" الفرعية تغلق استراحة وقاعة أفراح

خالفتا الإجراءات الاحترازية وتدابير تفشي "كورونا"

‏قامت الفرق الرقابية التابعة لوكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، بمشاركة اللجنة المشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمتابعة قاعات وقصور الأفراح.

وأسفرت الحملة عن إغلاق قاعة أفراح واستراحة لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.