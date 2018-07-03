"طب الأسنان" بجامعة حائل تشارك في مهرجان "صيفنا أخضر"

يقام بمنتزه المغوّاة الترفيهي للاحتفالات ويستمر طيلة شهر شوال

شاركت كلية طب الأسنان بجامعة حائل بطاقم من طلابها بمهرجان صيف حائل "صيفنا أخضر.. يا بعد حيي"، المقام بمنتزه المغوّاة الترفيهي للاحتفالات غرب حائل، والذي يستمر طيلة شهر شوال الجاري.

وتمثلت مشاركة الكلية، بتشخيص لأسنان الزوار من الأطفال, وتحويل من تستدعي حالته للتحويل إلى عيادات طب الأسنان بالجامعة لفتح ملف وعلاجه مجاناً.

وقد تم تسليم الأطفال هدية عبارة عن فرشاة أسنان ومعجون لتعزيز مبدأ نظافة الفم والأسنان عندهم.

من جهته، قام الطلاب المشاركون، بتوجيه نصائح وإرشادات لأمهات الأطفال حول حماية الأسنان من الحساسية, والإجابة عن استفساراتهن عن المأكولات أو المشروبات التي قد تتسبب في عملية التشوه أو عدم نمو الأسنان بالشكل الصحيح, فيما قدموا حلولاً لعلاج تسوس الأسنان والفراغات بين الأسنان وعلاج التهاب اللثة, وكيفية المحافظة على الأسنان ووقايتها من التسوس.

وساهم المشاركون في تعريف الزوار بالطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان وشرحها وتعريفهم بكل ما يتعلق بصحة أسنانهم، وكذلك التدابير الوقائية التي يجب أن يتبعها من يعاني آلام الأسنان قبل إجراء علاج الأسنان.

"سبق" التقت عدداً من أولياء أمور الأطفال الذين استفادوا ,إذ ذكر عبدالله السبيعي، أن الإرشادات التي قدمها الطلاب المشاركون، عن كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان للأطفال، وكذلك فحص الأسنان للاكتشاف المبكر لأمراض الفم والأسنان، ساهمت في توعية الزوار ،مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين على هذا العمل.

من جهته، أوضح عبدالله الشمري، أن المشاركين اكتشفوا تسوساً عند ابنته، وتم حجز موعد لها في العيادات الخاصة بكلية طب الأسنان بالجامعة، مثمناً لهم الدور الكبير.