"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.