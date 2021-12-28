"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 10:17 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.

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