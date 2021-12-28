"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.