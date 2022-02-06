"الشقيقي" يرثي الطفل ريان بأبيات سطَّرت ألم وحزن كل مَنْ تابع أزمته حتى وفاته

تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر

جادت قريحة الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع روتانا خليجية، بأبيات حزنًا على فَقْد الطفل ريان المغربي الذي احتُجز داخل إحدى الآبار القريبة من منزله بالمغرب.



مفرح الشقيقي سطَّر مشاعر الألم والحزن على فقدان هذا الطفل الذي تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر.



وكتب الشقيقي الأبيات الآتية:

الحزن يا (ريان) يقتلنا معًا

والروح - من بعد البشارةِ - تنزفُ



‏الفَقْد يحرقنا.. ويسرق دمعنا

‏من قال إن الموت يومًا يلْطُفُ



ها قد رحلتَ فـيا جِنانُ تباركي

‏إن الضياءَ بروحهِ يتلحَّفُ