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المجني عليه حالته مستقرة.. وإحالة الموقوف إلى دائرة النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بمطلق النار على العامل في محطة الوقود

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة.



وقال "الكريديس": تم توقيف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.