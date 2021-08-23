"خريطة هطولات الإثنين" يرسمها "الحصيني".. أمطار ورياح شبه قوية

فيما توقّع "الأرصاد" أن تتهيّأ الفرصة لأمطار رعدية على مناطق مختلفة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة اليوم الإثنين، من مكانٍ إلى آخر؛ من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والإمارات وعُمان واليمن؛ تمتد للربع الخالي وما بين منطقتَي الرياض والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على القطاع الغربي وبين الرياض والشرقية".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.