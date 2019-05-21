"محافظ يدمة" يبحث ومدير فرع التنمية الاجتماعية خدمات مستفيدي الضمان

استقبل محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، عبدالله بن محمد الدوسري، يرافقه مدير الضمان الاجتماعي بيدمة، مهدي بن مسفر العجمي.

وتم خلال الزيارة، مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بخدمة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وتم الاطلاع على الخدمات التي يقدّمها مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

ووقف "الدوسري" ميدانيًّا على مبنى الضمان الاجتماعي بيدمة الجديد، لمتابعة سير العمل، وتوجيهه بضرورة إنجاز العمل في الوقت المحدد.

من جهته، أشاد "العنزي" بالجهود التي تُبذل من قِبَل مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وما يقدمه خدمة للمستفيدين؛ متمنيًا المزيد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.