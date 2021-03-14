الرئاسة تكون بالتناوب.. أين ومتى تعقد القمة العربية المقبلة؟

إذا تعذر عقدها حضوريًا في تلك الدولة تحتضنها القاهرة

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم (الأحد)، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر خلال شهر مايو المقبل.

ونقلت "الشرق" عن المصدر الذي يوجد بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم في الثالث من شهر مارس الجاري برئاسة قطر، على عقد القمة العربية الدورية الحادية والثلاثين في الجزائر وبرئاستها، بحضور القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب.

وبين أنه في حال تعذر عقد القمة حضورياً بالجزائر لأي سبب من الأسباب، فستعقد في القاهرة تنفيذاً لميثاق الجامعة، الذي ينص على أن تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

أضاف المصدر أن أعضاء الجامعة العربية يتناوبون على رئاسة القمة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في الجامعة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك.