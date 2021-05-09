"رسال" تستحوذ على شركة "بوونس" المختصة في تقديم حلول وبرامج الولاء والمكافآت الرقمية

ضمن خطوات لتعزيز أعمالها في السعودية ودول الخليج

أعلنت "رسال" منصة الإهداء الأكبر في المنطقة عن استحواذها على شركة "بوونس BOONUS" المختصة في تقديم حلول وبرامج الولاء والمكافآت الرقمية، وذلك ضمن خطط "رسال" للتوسع في خدماتها وتقديم أفضل الحلول والبرامج للشركات والأفراد.



وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "رسال" حاتم الكاملي، إن هذا الاستحواذ يعد خطوة إستراتيجية ضمن خطط تعزيز أعمالنا في المنطقة وتطوير البنية التقنية لقطاع الإهداء والمكافآت الرقمية، حيث تعد برامج الولاء الحديثة أحد الركائز الرئيسة في قطاع الإهداء والمكافآت والهدايا الرقمية، وتعد شركة "بوونس" من الشركات الواعدة في هذا المجال.



وأضاف: نتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تقديم أفضل الحلول وأفضل الخدمات للشركاء مما يُسهم في تقوية علاماتهم التجارية وتنمية أعمالهم وبناء قاعدة ولاء قوية لدى عملائهم. كما نأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ودفع إستراتيجية الاستحواذ التي نعمل عليها لاقتناص الفرص الواعدة والمتكاملة مع منظومة وخطط رسال.



وتأسست شركة "بوونس" في يوليو 2020، على يد رائدي الأعمال عبد الرحمن جامي، ويحيى بطاش، وهي شركة سعودية رقمية متخصصة في تقديم حلول وبرامج الولاء والمكافآت الرقمية بطريقة مبتكرة تسهل الربط مع أنظمة ونقاط البيع وتستهدف قطاع التجزئة والتسوق والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والهدايا وتعمل على تقديم خدمات لأكثر من 40 شركة وأكثر من 8000 مستهلك في السعودية.



وتم ترشيح الشركة كواحدة من أكثر الشركات الواعدة في برنامج مسرعة (تقدم) التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في دفعتها الرابعة لعام 2020.



وأوضح "الكاملي" أن برامج الولاء والمكافآت الرقمية تساعد في تحسين عودة العملاء بنسبة 40 %، وهي نسبة عالية توضح أهمية هذه البرامج في تعزيز المبيعات، مشيرًا إلى أن قيمة السوق العالمية لإدارة برامج الولاء بلغت 2617 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 9280 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.



من جهة أخرى، أعرب الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بوونس" المهندس عبدالرحمن جامي، عن ترحيب شركته بصفقة الاستحواذ، وانضمام "بوونس" لفريق عمل "رسال"، مؤكدًا أن الصفقة تفتح آفاقًا واسعة أمام "بوونس" لتوسيع أعمالها في المنطقة استنادًا إلى خبرات "رسال" وقاعدة عملائها التي شهدت أرقام نمو قياسية خلال فترة قصيرة وفي أكثر من دولة بالمنطقة.



وتقدم منصة "بوونس" حلولاً تقنية متقدمة في نقاط وبطاقات والولاء والمكافآت والهدايا الرقمية مع إمكانية ربطها مع أنظمة ونقاط البيع والمحافظ الرقمية، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين العملاء ومراكز التجزئة والتسوق وتعزيز ولاء العملاء.



وكانت "رسال" منصة الإهداء الأكبر في المنطقة أعلنت عن خططها لتوسيع عملياتها لتشمل خدماتها كل دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2021.



كما أوضحت أن لديها خطة توسع طموحة من ثلاثة محاور تشمل التوسع الجغرافي والتوسع في عدد ونوعية الشركاء و الموردين ما يعزز تنوع خيارات المستخدم إلى جانب تطوير حلول وتقنيات لتسهيل ورفع كفاءة تجارب الإهداء والمكافآت لقطاع الأعمال.