"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 10:12 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

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